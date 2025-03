Donald Trump lässt historischen Baum fällen

Baum ist ein "sehr gefährliches Sicherheitsrisiko"

"Die schlechte Nachricht ist, dass alles ein Ende haben muss", schrieb Trump nun am Sonntag auf seiner Onlineplattform Truth Social. Der als Magnolie an der Südseite des Weißen Hauses sei "in einem schrecklichen Zustand". Es bestehe "ein sehr gefährliches Sicherheitsrisiko, noch dazu am Eingang des Weißen Hauses", erklärte Trump weiter. Daher müsse der knapp 200 Jahre alte Baum "jetzt entfernt werden".