Wie der Sender ABC News berichtete, soll der Mann am Sonntagabend (Ortszeit) in der Nähe seiner Farm bei Green Isle, Minnesota, verhaftet worden sein. Die Polizei nahm bisher noch nicht offiziell Stellung zu der Festnahme, jedoch veröffentlichte das Büro des Sheriffs von Ramsey County in Minnesota ein Foto in den sozialen Medien, das den mutmaßlichen Schützen Vance Luther B. in Gewahrsam zu zeigen scheint. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich den Berichten zufolge um einen 57 Jahre alten Mann, der in der Sicherheitsbranche tätig ist.