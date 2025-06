Mehrere Häuser in Altstadt in Flammen

Aktualisiert am 15.06.2025 - 01:33 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Donald Trump (Mitte) und First Lady Melania Trump sowie Verteidigungsminister Pete Hegseth (l.) sehen sich die Parade zum 250. Geburtstag der US-Armee an. (Quelle: Julia Demaree Nikhinson)

Das Wetter spielte doch noch mit: In Washington zeigte die US-Armee eine Reise durch ihre Geschichte – am 79. Geburtstag von Donald Trump.

US-Präsident Donald Trump hat am Samstag die von ihm gewünschte Militärparade zum 250. Jahrestag der Gründung der US-Armee eröffnet. Trump betrat in Begleitung seiner Frau Melania eine riesige Bühne vor dem Weißen Haus. Anschließend wurden Salutschüsse abgefeuert und die US-Nationalhymne erklang, Trump salutierte. Vize-Präsident JD Vance saß am anderen Ende der Tribüne, die vor dem Weißen Haus aufgebaut war. Rund 6.000 Soldaten, 50 Hubschrauber und 150 Panzer nahmen an dem in den USA unüblichen Spektakel teil. Das Datum der Parade fällt mit Trumps 79. Geburtstag zusammen.

Als der Präsident und die First Lady die Bühne betraten, begann eine Gruppe von Personen, die "250 Special Guest"-Abzeichen trugen und sich direkt hinter dem Pressebereich positioniert hatten, "Happy Birthday" zu singen.

Mehrere Tausend Menschen säumten die Straßen entlang der Parade. Sicherheitsbehörden hatten Teile der Stadt gesperrt, auch ein Flughafen musste den vorübergehend den Dienst einstellen. Weil man Regen fürchtete, begann die Parade 30 Minuten früher als geplant. Viele Zuschauer kamen vor allem, um die US-Armee zu feiern.

"Ich finde es toll, dass wir unsere Einigkeit zeigen", sagt Loren Stephenson, die sich das Spektakel anschaute, und schob wenig später nach: "Uns fehlt es hier in den Vereinigten Staaten ein wenig daran". Stephenson lief schon am Nachmittag in Richtung der National Mall, wo sich eine lange Schlange gebildet hatte.

Viele der anstehenden Menschen hielten US-Flaggen in der Hand, einige tragen rote Maga-Kappen. Maga steht für "Make America Great Again", eine Bewegung, die hinter US-Präsident Donald Trump steht. Um auf das Gelände rund um das Washington Monument zu kommen, mussten sie zunächst die Sicherheitskontrollen passieren.

Viele Zuschauer riefen immer wieder "USA, USA", wenn der Sprecher der Parade eine neue Einheit ankündigte. Im Publikum waren nur vereinzelt Menschen mit MAGA-Kappen zu sehen.

Zeitreise durch die Armee-Geschichte

Die Veranstaltung war nicht nur eine Machtdemonstration, sondern auch eine Zeitreise durch die militärische Entwicklung der Vereinigten Staaten – von der Revolution bis in die Gegenwart.

Den Auftakt machten Einheiten, die an die Ursprünge der US-Armee erinnerten. Dazu gehörten die traditionsreiche Commander-in-Chief’s Guard, die dem ersten Präsidenten George Washington unterstellt war, sowie das Old Guard Fife and Drum Corps, das mit historischen Trommeln und Flöten für authentische Klänge sorgte. Auch das 3rd Infantry Regiment, bekannt als "The Old Guard", marschierte mit – die älteste aktive Einheit der US-Armee.

Bürgerkrieg und frühe Konflikte

Aus der Zeit des Amerikanischen Bürgerkriegs und der darauffolgenden Konflikte war unter anderem die 4th Infantry Division vertreten. Sie stand stellvertretend für die lange Tradition bodengebundener Kampfeinsätze der USA.

Weltkriege