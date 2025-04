Elon Musk (Archivfoto): An der Börse verliert sein Unternehmen weiter an Wert. (Quelle: IMAGO/BONNIE CASH)

Im allgemeinen Ausverkauf an den US-Börsen verloren am Montag auch Tesla-Aktien weiter an Wert. Die Papiere büßten knapp sechs Prozent ein und gehörten damit zu den größten Verlierern im Nasdaq 100. Schon am vergangenen Freitag waren Tesla-Aktien unter Druck geraten.