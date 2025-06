Kapitol-Evakuierung in Texas: Verdächtiger festgenommen

Trump salutiert zu Beginn der Parade

US-Präsident Donald Trump hat am Samstag die von ihm gewünschte Militärparade zum 250. Jahrestag der Gründung der US-Armee eröffnet. Trump betrat in Begleitung seiner Frau Melania eine riesige Bühne vor dem Weißen Haus und salutierte. Anschließend wurden Salutschüsse abgefeuert und die US-Nationalhymne erklang. Rund 6.000 Soldaten, 50 Hubschrauber und 150 Panzer sollen an dem in den USA unüblichen Spektakel teilnehmen. Hier lesen sie mehr über die Parade.

Laut Angaben der US-Armee unterstützen insgesamt 22 Unternehmen und Stiftungen die Parade und das Festival zum 250. Geburtstag der Armee auf der National Mall in Washington . Die Hauptsponsoren des Festivals sind General Dynamics und USAA. Ansonsten tragen zahlreiche weitere Unternehmen und gemeinnützige Organisationen zur Veranstaltung bei, darunter die Gary Sinise Foundation, Bell Textron, das Wounded Warrior Project, die MMA-Organisation UFC, die Kryptobörse Coinbase , Wal-Mart, Lockheed Martin, Leidos, Armed Forces Mutual, Boeing, First Command, General Electric Aerospace, T-Mobile , King George, die InterContinental Hotels Group sowie die NFL .

Kapitol von Texas wegen Bedrohungslage evakuiert

In der texanischen Hauptstadt Austin sind nach Behördenangaben aufgrund einer Gefährdungslage vor einer politischen Demonstration das Kapitol und das angrenzende Gelände evakuiert worden. Es habe eine glaubhafte Bedrohung von Abgeordneten gegeben, teilt die Behörde für öffentliche Sicherheit mit. Die Polizei in den USA ist in Alarmbereitschaft, nachdem in Minnesota ein Unbekannter in Polizeiuniform eine demokratische Abgeordnete und ihren Ehemann erschossen hat.