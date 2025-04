Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Mit einer unglaublichen Leistung hat der demokratische Senator Cory Booker im US-Parlament gegen die Trump-Regierung protestiert. Er bediente sich dabei eines Tricks.

24 Stunden nachdem Cory Booker seine Rede vor dem US-Senat begonnen hatte, kam der Senator aus dem Bundesstaat New Jersey erneut auf einen der berühmtesten Bürgerrechtler der amerikanischen Geschichte zu sprechen. "Es war John Lewis, der mich inspiriert hat", sagte der 55-Jährige. "John Lewis hat mein Leben verändert, sein Mut hat dafür gesorgt, dass ich heute hier stehen und vor Ihnen reden kann." Und das tat Booker in unglaublicher Weise.

Um 19 Uhr am Montagabend (Ortszeit) hatte er begonnen zu reden, 24 Stunden später stand er immer noch hinter dem Rednerpult im Kongress. Nicht etwa müde und erschöpft, sondern voller Elan, unterhaltsam, Witze reißend. Dabei war das, worüber er sprach, gar nicht lustig. Denn der demokratische Senator nutzte seine Marathon-Rede, um gegen die Regierung von Donald Trump zu protestieren, um die anwesenden Senatoren wachzurütteln und ein Signal an die Menschen im Land zu senden: Seht her, wir Demokraten lassen nicht einfach zu, was da gerade in Washington, D. C. passiert. Wir stehen auf und wehren uns, lautete sein Credo.

Dabei kam Booker auch wiederholt auf den schwarzen Bürgerrechtler Lewis zu sprechen, den er als leuchtendes Vorbild des friedlichen politischen Widerstands und als einen wahren amerikanischen Helden beschrieb. Er stehe hier und protestiere im Geiste von Martin Luther King und John Lewis, so Booker. "John Lewis, ich werde dich stolz machen", habe er in einem seiner letzten Gespräche mit dem 2020 verstorbenen Bürgerrechtler gesagt.

Experte sieht USA auf dem Weg in den Faschismus

Im Kongress bediente sich Booker dafür eines Instruments, das eine Besonderheit des amerikanischen parlamentarischen Systems darstellt: der Filibuster. Es erlaubt den demokratisch gewählten Abgeordneten im Prinzip unbegrenzte Redezeit. Normalerweise wird der Filibuster angewandt, um Abstimmungen über strittige Gesetzesvorhaben zu verzögern. Doch an diesem Tag stand im Senat keine solche Abstimmung an, auch weil Donald Trump bislang fast nur mit Präsidialerlassen, den sogenannten Executive Orders, regiert. Diese bedürfen nicht der Zustimmung des Parlaments.

Politikwissenschaftler sehen diese Entwicklung mit großer Besorgnis, bedeutet dies doch, dass das Parlament als fundamentale Säule der Gewaltenteilung teilweise entmachtet und die Macht des Präsidenten aufgewertet wird. Forscher sehen darin einen Schritt hin von der Demokratie zur Autokratie. So erklärte der an der Elite-Universität Stanford lehrende Rechtsprofessor Mark Lemley, dass Trump und seine Mitstreiter die Demokratie abschaffen wollen. "Die Regierung ist faschistisch. Das Land noch nicht." Sollten die Gerichte nicht standhaft bleiben, sehe er einen Staatsstreich kommen.

Auch Booker ging auf die seiner Meinung nach fatalen Entwicklungen in den USA ein, die sich unter Trump in rasendem Tempo vollzogen hätten. Er habe viele Zuschriften von Wählern und besorgten Bürgern erhalten, die fragten, warum Politiker wie er nicht mehr gegen die autokratischen Tendenzen tun würden, die sich jeden Tag im Weißen Haus abzeichneten. Das habe ihn aufgerüttelt, er habe "die Dringlichkeit, die Krise des Augenblicks erkannt". Daher wolle er kämpfen, so der Senator.

Filibuster: Rekord von 1957 gebrochen

Er tat es mit einer außergewöhnlichen Leistung. Als er um 20 Uhr Ortszeit am Dienstagabend immer noch vor dem Parlament stand und redete, hatte er einen Uralt-Rekord in Sachen Filibuster gebrochen: deutlich mehr als 24 Stunden hatte vor ihm noch kein Abgeordneter geschafft. Die längste Rede hatte der demokratische Abgeordnete Strom Thurmond aus South Carolina im Jahr 1957 gehalten, seine Redezeit betrug damals 24 Stunden und 18 Minuten.