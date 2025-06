Spekulationen nach Treffen des Sicherheitsrats Zündet er die "Mutter aller Bomben"?

US-Präsident Donald Trump: Er heizt die Spekulationen um eine US-Intervention im Iran-Krieg weiter an. (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa/dpa-bilder)

Greifen die USA doch noch in den Krieg zwischen Israel und dem Iran ein? US-Präsident Trump heizt die Spekulationen zu einer möglichen Intervention an.

US-Präsident Donald Trump hat Spekulationen zu einer möglichen militärischen Intervention der USA im Iran-Krieg angeheizt. Trump, der wegen der Krise im Nahen Osten am Vortag vom G7-Gipfel abgereist war, forderte den Iran in seinem Onlinedienst Truth Social am Dienstag unter anderem zur "bedingungslosen Kapitulation" auf.

Trump beriet am Dienstag mit dem nationalen Sicherheitsrat. Wie aus Kreisen des Weißen Hauses verlautete, dauerte die Sitzung rund eine Stunde und zwanzig Minuten, zum Inhalt wurde zunächst nichts bekannt. Bisher betonte die US-Regierung, dass sie sich nicht an den Kämpfen zwischen Israel und dem Iran beteiligen werde.

Der US-Nachrichtensender CNN berichtete nun unter Berufung auf Insider, dass Trump einem Schlag des US-Militärs gegen den Iran immer weniger abgeneigt sei. Trumps aggressivere Haltung in den vergangenen Stunden stelle einen deutlichen Wandel in seiner Denkweise dar. Den Quellen zufolge ist Trump jedoch weiterhin offen für eine diplomatische Lösung – sofern der Iran erhebliche Zugeständnisse macht. Wegen der angespannten Sicherheitslage bleibt die US-Botschaft in Jerusalem bis einschließlich Freitag geschlossen.

Seit vergangenem Freitag greift Israel Ziele im Iran an – darunter Atomanlagen, führende Militärs, Atomwissenschaftler, Verteidigungsstellungen, Öl- und Erdgasfelder sowie Ziele in Städten. Nach israelischer Darstellung ist das wichtigste Ansinnen dabei, die Islamische Republik an der Entwicklung von Atomwaffen zu hindern – ein Ziel, dass die iranische Führung seit Jahren von sich weist. Allerdings gibt es internationale Zweifel am Dementi aus Teheran, da der Iran das einzige Land ohne Kernwaffen ist, das hoch angereichertes Uran produziert, wie es für diesen Waffentyp benötigt wird.

"Mutter aller Bomben" könnte zum Einsatz kommen

Experten zufolge könnten die USA unter anderem mit bunkerbrechenden Bomben gegen unterirdische Atomanlagen im Iran vorgehen. Um den unterirdischen Nuklear-Komplex in Fordo – das mutmaßlich wichtigste Ziel des israelischen Militärs – auszuschalten, wäre Israel auf die Unterstützung der US-Armee angewiesen. Denn unter den westlichen Staaten verfügen nur die USA mit ihren präzisionsgelenkten "Bunkerbrecher"-Bomben über eine geeignete Waffe, um die tief in den Berg eingegrabene Anlage zur Urananreicherung zu zerstören.

Eine amerikanische Waffe, die zum Einsatz kommen könnte, ist die sogenannte "Mutter aller Bomben" ("Massive Ordnance Air Blast" oder MOAB). Die Waffe wurde für den Einsatz im Irakkrieg entwickelt und gilt als eine der stärksten nicht nuklearen Bomben Amerikas. Sie wurde 2003 erstmals getestet und war bereits in Afghanistan im Kampf gegen die Terrororganisation "Islamischer Staat" im Einsatz. Mit einem Gewicht von fast 10.000 Kilogramm kann die Fliegerbombe tief im Untergrund liegende Bunker zerstören. Ihre Sprengkraft ist mit der von kleinen taktischen Atomwaffen vergleichbar.

Der US-Gesandte für den Nahen Osten, Steve Witkoff, hatte einem Bericht der "Bild" vom Februar zufolge schon Anfang des Jahres verkündet, dass Washington die Waffe an Israel für einen Krieg gegen den Iran liefern wolle. US-Medien zufolge bestritt das Pentagon die "Bild"-Geschichte.

Fraglich bleibt also, ob Präsident Trump zu einem solchen Eingriff bereit ist. Vertreter der US-Regierung erklärten dazu, die Lage ändere sich "stündlich" und sei noch im Fluss. Trump halte sich deshalb alle Möglichkeiten offen. Falls sich die USA doch entscheiden sollten, aktiv in den Krieg einzusteigen, wäre eine neue dramatische Eskalationsstufe erreicht.

Trump schickt Drohungen in Richtung des Iran