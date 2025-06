Donald Trump hat sich am Mittwochabend (Ortszeit) erneut mit seinen Sicherheitsberatern im "Situation Room" beraten. Es ging darum, welche Schritte die USA im Krieg zwischen Iran und Israel unternehmen könnten. Ergebnisse wurden bislang nicht mitgeteilt. Dabei dürfte es sich nicht nur um militärische Optionen handeln. Trump selbst hat bislang ausweichend geantwortet , ob die USA selbst in den Krieg eingreifen könnten – und das hat auch politische Gründe.

Denn ein Kriegseintritt wird in den USA kritisch gesehen, auch in den Reihen der Republikaner. Noch vor Beginn der israelischen Angriffe hatte die Chefin der Geheimdienste, Tulsi Gabbard, vor Kriegstreibern und einer politischen Elite gewarnt, die Angst verbreiten. Später sagte sie zwar, sie sei mit Trump auf einer Linie, aber da waren die Warnungen vor einer nuklearen Eskalation schon zum Thema geworden.

Am Dienstag schloss sich der republikanische Abgeordnete Thomas Massie einer Initiative von Demokraten im Repräsentantenhaus an, die Trump daran hindern soll, in den Krieg einzugreifen, ohne das Parlament zu befragen. "Dies ist nicht unser Krieg. Auch wenn es so wäre, muss der Kongress solche Angelegenheiten gemäß unserer Verfassung entscheiden", schrieb Massie auf X.