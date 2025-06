Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Trump zögert zwischen Drohkulisse, möglichem Militärschlag gegen Iran und Kritik aus den eigenen Reihen. Doch im Hintergrund könnte es längst um viel mehr gehen. Trumps Entscheidung hat wohl auch mit Russland und China zu tun.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Loading...

Die kommenden 24 bis 48 Stunden entscheiden über Krieg oder Frieden. Noch soll eine diplomatische Lösung für den Iran möglich sein. US-Präsident Trump kann einem Luftschlag gegen Nuklearanlagen dort immer mehr abgewinnen. So und ähnlich lauten die bruchstückhaften Meldungen, die an diesem sechsten Kriegstag zwischen Israel und dem Iran aus dem Weißen Haus dringen.

Aber bis tief in die amerikanische Nacht hinein ist noch immer unklar, was als Nächstes geschehen wird. Treten die Vereinigten Staaten unter Donald Trump ein in einen Krieg gegen den Iran? Bleibt es bei diesen nie dagewesenen Drohgebärden?

Der amerikanische Präsident warnt vor der "Tötung" des iranischen Führers Ali Chamenei, wenn dieser nicht "bedingungslos kapituliert". Trump behauptet einerseits, die USA würden den Himmel über dem Iran nun vollständig kontrollieren. Andererseits will er bis jetzt noch immer nicht an den Angriffen der Israelis beteiligt sein. Währenddessen schießen beide Seiten weiter mit Raketen aufeinander. Es gibt Tote auf beiden Seiten.

Amerika, der Rest der Welt, vor allem aber die Menschen im Iran und in Israel schauen auf die noch undurchsichtigen Vorgänge in Washington. So mächtig Donald Trump als US-Präsident ist, so unberechenbar erscheint er. Selbst Kriege kündigt er offenbar über Beiträge in seinem sozialen Netzwerk Truth Social an – oder eben nicht.

Trump zwischen Eskalation und Abwarten

Angesichts dieses Schlingerkurses helfen sich Analysten inzwischen mit Online-Wettbüros. Dort lauten die Fragen: Wie wahrscheinlich ist es, dass die USA den Iran angreifen? Oder: Wird der iranische Führer Ali Chamenei am 30. Juni noch leben? Andere ergründen mit Verkehrsdaten bei Google Maps, ob die Amerikaner wohl angreifen. Als Belege gelten ungewöhnlich hohe Besucheraufkommen in Pizza- oder Donut-Läden in der Nähe des Pentagons und des Weißen Hauses. Gibt es Hinweise auf Überstunden und Nachtschichten?

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Nach anderthalb Stunden im sogenannten Situation Room hat Donald Trump am Dienstag keine neuen Schritte vollzogen. Der Terminkalender des US-Präsidenten für diesen Mittwoch wirkt unspektakulär: Geplant ist etwa eine Ernennungszeremonie für den neuen US-Botschafter in Frankreich und Monaco – den Vater seines Schwiegersohns Jared Kushner. Zum Mittagessen trifft Trump den Armeechef von Pakistan.

Doch es gibt auch klarere Anzeichen dafür, dass Donald Trump einen Militärschlag gegen die Nuklearanlagen des Iran zumindest in Erwägung zieht. Abzulesen sind sie an Äußerungen seiner wichtigsten Mitarbeiter. Darunter Senatoren wie Lindsey Graham. Der Republikaner ist schon lange ein großer Befürworter eines Militäreinsatzes gegen den Iran. Graham sagte, er habe mit Trump gesprochen und sei davon überzeugt, dass der Präsident Israel helfen wolle, "die Arbeit zu Ende zu bringen". Trump wolle das iranische Atomprogramm zerstören, inklusive der wichtigen Anlage in Fordo.