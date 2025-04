Arthur Sulzberger, Jr. bei einem Wirtschaftstreffen in New York im Jahr 2010. (Quelle: Brendan McDermid/Reuters)

Der Verleger der "New York Times" beklagt den Druck der US-Regierung unter Präsident Donald Trump auf seine Zeitung. "Trump ist längst hinter uns her. Er hat uns wiederholt verklagt. Er hat uns von unserem langjährigen Reporterplatz im Pentagon entfernt. Er hat alle Regierungsabonnements für die "Times" gekündigt", sagte Arthur Sulzberger dem Magazin "Stern". "Wir stehen unter dem stärksten Druck seit Generationen."

Der Verleger zeigte sich dennoch optimistisch, dass die Demokratie in den USA auch vor Trump verteidigt werden könnte. Die Demokratie sei unverwüstlich, aber man müsse für sie kämpfen. "Wir haben in den USA eine lange Liste von Präsidenten beider Parteien, die versucht haben, uns von der Veröffentlichung von Informationen abzuhalten, die sie nicht in der Öffentlichkeit sehen wollten. Das funktioniert bei der "New York Times" aber nicht. Uns kann Trump nicht einschüchtern."