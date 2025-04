Anweisung an Mitarbeiter

Ein US-Gouverneur weist Mitarbeiter an, wie sie gegenüber Einwanderungsbeamten auftreten sollen. Republikaner sprechen von Behinderung.

Die Kritik gegen die landesweiten Festnahmen mutmaßlich illegaler Migranten in den USA wächst. Die Festnahme einer Richterin, die Personen bei der Flucht vor Beamten der Einwanderungsbehörde ICE geholfen haben soll, sorgte für weltweite Aufmerksamkeit. Der Richterin Hannah Dugan wird vorgeworfen, sie hätte Beamte der Einwanderungsbehörde bewusst von einem Migranten weggelotst und diesem die Flucht ermöglicht.

Der demokratische Gouverneur von Wisconsin hat bereits zuvor eine Anordnung an Mitarbeiter erlassen, die sich wie eine Aufforderung zum passiven Widerstand bei Besuchen von ICE-Beamten liest.

In der Anweisung von Tony Evers heißt es, sie sollen zunächst ruhig bleiben und ihre Vorgesetzten informieren. Anschließend sollen die Mitarbeiter den Agenten befragen. Dabei sollten sie den Namen feststellen und sich den amtlichen Dienstausweis zeigen lassen.

Dokumente nur bei Durchsuchungsbefehl offenlegen

Es sei wichtig, die Identität und Behörde des Agenten mit den Angaben auf dem Ausweis abzugleichen. Ebenso sollen sie den Grund für den Aufenthalt des Agenten am Arbeitsplatz erfragen und um Einsicht in die Dokumente bitten, die diesen Aufenthalt begründen. Von einem möglichen Durchsuchungsbefehl sei eine Kopie vorzulegen. Die Gespräche mit den Beamten sollen in einem öffentlichen Bereich der Behörde durchgeführt werden.