Streit am Rio Grande: Mexiko liefert jetzt Wasser

Der Rio Grande aus dem All (Archivbild): Der Fluss trennt die USA und Mexiko. Und sorgt für Streit um die Wasservorräte. (Quelle: IMAGO/NASA Earth/imago)

Trump droht. Und Mexiko liefert. In dem Fall Wasser aus dem Rio Grande. Der Streit schwelt schon länger und ist zuletzt eskaliert.

Nach neuen Zoll-Drohungen von US-Präsident Donald Trump hat Mexiko dem Nachbarland Wasserlieferungen zugesagt. Mexiko werde den USA umgehend Wasser aus dem Rio Grande bereitstellen und in der bevorstehenden Regenzeit weitere Lieferungen vornehmen, kündigte das mexikanische Außenministerium am Montag an.