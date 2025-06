"Das ist nicht eure Schuld"

Auch Deutschland habe damit Probleme, so Trump. "Ihr habt eure Schwierigkeiten", sagt der US-Präsident und dreht sich zu Merz: "Das ist nicht Ihre Schuld, aber ihr hatte ich das gesagt." Offenbar spielt Trump damit auf die frühere Bundeskanzlerin an.

Trump hatte erst am Mittwoch per Dekret Maßnahmen erlassen, um Bürgern aus zwölf Ländern die Einreise in die USA zu untersagen. Die Begründung: Bedrohung für die nationale Sicherheit. Betroffen sind unter anderem Menschen aus dem Iran, Afghanistan und dem Jemen. Für Bürger aus sieben weiteren Staaten, darunter Venezuela, wurde die Einreise stark eingeschränkt. Ausdrücklich ausgenommen sind Sportler, die an der Fußball-WM 2026 und an den Olympischen Spielen 2028 teilnehmen.