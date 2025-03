Regierten schon andere US-Präsidenten länger als acht Jahre?

Schon im Wahlkampf deutete Trump eine mögliche dritte Amtszeit an, ebenso seine Anhänger. Zuletzt erklärte der Republikaner auf einer Veranstaltung im Januar in Nevada: "Es wäre die größte Ehre meines Lebens, nicht einmal, sondern zwei, drei- oder viermal zu amtieren."

Was sagt die US-Verfassung?

Welche Möglichkeiten bleiben Trump, um doch ans Ziel zu kommen?

Staatsrechtler im In- und Ausland diskutieren über Trumps Vorgehen. Die US-Professorin Kim Lane Scheppele stellt im Online-Forum "Verfassungsblog" fest: "Was in den ersten Wochen von Trumps zweiter Amtszeit nach Wahnsinn aussieht, hat in Wahrheit Methode. Die executive orders zeichnen ein kohärentes Bild davon, was ich eine ,Gegenverfassung' nenne – eine alternative verfassungsrechtliche Realität, die die bestehende Verfassung ersetzen soll." Scheppeles These: