Die Auswirkungen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump und ein bevorstehendes Gesetz zu Steuererleichterungen werden bei Investoren in den USA und aus dem Ausland zunehmend mit Sorge betrachtet. Am Mittwoch stiegen die Renditen bei Auktionen für 20-Jahres-US-Staatsanleihen wieder an. Das bedeutet, dass Investoren, die den USA Geld leihen, eine höhere Verzinsung erwarten.