Von t-online 28.05.2025 - 07:34 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Todd und Julie Chrisley (Archivbild): Trump will sie begnadigen. (Quelle: IMAGO/Mark Zaleski/For The Tennessean/imago)

Immer wieder begnadigt Trump Menschen, die große Anhänger seiner Politik sind. Nun profitieren offenbar zwei Reality-Stars.

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Reality-Stars Todd und Julie Chrisley vollständig zu begnadigen. Das Ehepaar wurde 2022 wegen schwerem Finanzbetrug und Steuerhinterziehung verurteilt. Beide sind bekannt aus der Reality-TV-Serie "Chrisley Knows Best", in der sie sich als gläubige Südstaatenfamilie mit einem extravaganten Lebensstil inszenieren.

Wie das Magazin "Newsweek" berichtet, informierte Trump die Tochter Savannah Chrisley persönlich am Telefon über die geplante Begnadigung. Dabei habe er sich mit den Worten "Trump Knows Best!" auf den Titel der Familienserie bezogen. Die offizielle Begnadigung sei laut einem Regierungsvertreter zwar noch nicht unterzeichnet, gelte aber als unmittelbar bevorstehend.

Offenbar mehr als 30 Millionen Dollar erschlichen

Das Paar war laut Urteil dafür verantwortlich, mit gefälschten Unterlagen Kredite über mehr als 30 Millionen US-Dollar erschlichen und damit ein Leben in Luxus finanziert zu haben. Todd Chrisley wurde zu zwölf Jahren Haft verurteilt, Julie Chrisley zu sieben. Beide sollten darüber hinaus 17,8 Millionen Dollar zurückzahlen. Die Staatsanwaltschaft gab an, Todd habe zudem Insolvenz angemeldet und unbezahlte Kredite in Höhe von über 20 Millionen Dollar nicht zurückgezahlt. Während ein Berufungsgericht die Schuldsprüche bestätigte, wurde Julies Strafmaß wegen eines Rechenfehlers an das zuständige Gericht zurückverwiesen.

Die Entscheidung reiht sich ein in eine Serie von Begnadigungen, mit denen Trump zuletzt mehrfach Unterstützer oder öffentlich bekannte Persönlichkeiten von ihrer Strafe befreit hat. Am Vortag hatte er unter anderem einen früheren Sheriff aus Virginia sowie einen Gesundheitsmanager aus Florida begnadigt. Die Mutter des Managers hatte laut "Newsweek" bei der Veröffentlichung des Tagebuchinhalts von Ashley Biden, Tochter von Joe Biden, eine Rolle gespielt.