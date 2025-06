Trump telefoniert mit Xi

Zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt herrscht nach der Einigung Mitte Mai zwar eine Pause im zuvor heiß gelaufenen Zollstreit. Doch zuletzt hatten die USA, zum Ärger Pekings, die Lieferung wichtiger Turbinenteile nach China blockiert und versucht, Chinas Zugang zu wichtiger Chiptechnologie einzuschränken. Zudem plant die US-Regierung, chinesischen Studenten in den USA die Visa zu entziehen. China wird wiederum vorgeworfen, wichtige Mineralien zurückzuhalten, die etwa in der Autoindustrie benötigt werden.

Dieses heikle Thema könnte Trump beim Besuch von Merz ansprechen

Merz bringt Buch zu deutschen Einwanderern nach Washington

Wer im Gästehaus des US-Präsidenten übernachtet, hinterlässt dort ein Buch. Das ist eine Tradition, an die sich auch Bundeskanzler Friedrich Merz hält. Der CDU-Politiker hat nach Angaben eines Regierungssprechers eine Sammlung von Briefen deutscher Einwanderer mit ins Blair House gebracht. Walter Kamphoefner erstellte die Sammlung 1988 unter dem Titel "News from the Land of Freedom. German Immigrants write home" (auf Deutsch: Nachrichten aus dem Land der Freiheit. Deutsche Einwanderer schreiben nach Hause) zusammengestellt. Die Briefe stammen von Farmern, Arbeitern oder auch Hausangestellten aus der Zeit zwischen 1830 und 1900.