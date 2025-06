Elon Musk hat sich für seine öffentliche Kritik an US-Präsident Donald Trump entschuldigt. Der Tech-Milliardär erklärte am Mittwoch auf der Plattform X, einige seiner Aussagen über Trump in der vergangenen Woche seien "zu weit gegangen". Musk war zuvor in einen heftig geführten öffentlichen Streit mit Trump geraten, unter anderem wegen dessen Haushalts- und Steuerplänen. Die Versöhnung deutete sich laut Berichten jedoch bereits hinter den Kulissen an.