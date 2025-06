Aktualisiert am 13.06.2025 - 18:10 Uhr

Aktualisiert am 13.06.2025 - 18:10 Uhr Lesedauer: 9 Min.

Vorbereitungen für die Armeeparade am Samstag in Washington. (Quelle: IMAGO/Ken Cedeno/imago)

Zur Militärparade in der Hauptstadt könnte es regnerisch werden. Der Präsident droht mit weiteren Autozöllen. Alle Informationen im US-Newsblog.

Hohe Regenwahrscheinlichkeit für Washington am Samstag

Die Militärparade in Washington droht im Regen zu enden. Laut US-Wetterdienst liegt die Regenwahrscheinlichkeit für den 14. Juni bei 50 Prozent. Gute Bilder von dem Ereignis für Trump und seine Außendarstellung wären dann nicht zu erwarten.

Der Präsident reagierte gelassen auf die Prognosen. Soldaten seien schlechtes Wetter "ohnehin gewohnt". Trump: "Ich hoffe, das Wetter ist okay. Und wenn nicht? Auch egal: Regen bringt Glück."

Trump: Musk "hat den Verstand verloren"

Trump droht Autoherstellern mit neuen Zöllen

US-Präsident Donald Trump hat mit einer Erhöhung seiner Autozölle gedroht. "Vielleicht erhöhe ich diese Zölle in naher Zukunft", sagte Trump bei einem Auftritt im Weißen Haus. Mehr dazu lesen Sie hier.

Entscheidung gekippt: Trump behält Kontrolle über Nationalgarde

Die US-Regierung darf vorerst die Kontrolle über die Nationalgarde in Kalifornien behalten. Ein Berufungsgericht blockierte am späten Donnerstagabend (Ortszeit) eine nur wenige Stunden alte Anordnung des Bezirksgerichts in San Francisco, gegen die die Regierung von US-Präsident Donald Trump Widerspruch eingelegt hatte.