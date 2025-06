Die USA haben Atomanlagen des Iran bombardiert. Mit seiner Einmischung in den Krieg zwischen Israel und dem Iran geht Donald Trump ein hohes Risiko ein.

Die USA haben in der Nacht an der Seite Israels in den Krieg im Iran eingegriffen. Präsident Donald Trump sagte, durch die Luftangriffe seien die drei wichtigsten Atomanlagen getroffen worden.