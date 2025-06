Videotranskript lesen

“Trump und seine Loyalisten leben von der Spaltung, weil sie dadurch mehr Macht und noch mehr Kontrolle erlangen können. Übrigens: Trump hat nichts gegen Gesetzlosigkeit und Gewalt, solange es ihm dient.”

Widerspruch gegen Trump gab es immer – doch Gavin Newsom bringt ihn nun mit neuer Schärfe auf die große Bühne.

Der demokratische Gouverneur Kaliforniens stellt sich öffentlich gegen Trumps Kurs.

“Gary Newsom hat natürlich seit Jahrzehnten Ambitionen, Präsident der USA zu werden. [Er ist Gouverneur des größten Bundesstaates der USA, Kalifornien.] Er ist sehr sichtbar in diesem Kampf, den ihn Trump aufgezwungen hat. Natürlich macht er sich jetzt zum Sprecher der Opposition, der Demokratischen Partei.”

Doch Newsoms Aufstieg hat Grenzen – zu weit links, zu wenig anschlussfähig für den konservativeren Teil des Landes.

Strategisch dürfte ein anderer Weg für die Demokraten sinnvoller sein.

“Da wären die Amerikaner sehr viel besser beraten, sich an einen der Gouverneure oder Senatoren aus den Swing States, also den wirklich umkämpften Staaten, zu halten. Da fallen Namen wie Josh Shapiro, Gouverneur von Pennsylvania, oder Gretchen Whitmer, Gouverneurin von Michigan.”

Und gibt es in Trumps eigener Partei überhaupt noch Gegenstimmen?

“Trump hat all den Widerstand in der Republikanischen Partei ersäuft. Er kontrolliert diese Partei wie kein Präsident vor ihm. Er ist mehr als der Anführer einer Partei. Er ist ihr oberster Guru. Er ist schon fast eher Sektenführer. Und Widerstand gegen Trump innerhalb der Partei bedeutet das politische Aus für jeden Abgeordneten, für jeden Senator. Und für alle gibt es nur ein Prinzip in der Politik, nämlich: wiedergewählt zu werden, und Trump hat noch immer so viel Macht in der Partei, dass er das verhindern kann, und deshalb ist er im Moment unangreifbar.”

Trump hat seine Partei fest im Griff – jeder Widerstand endet im politischen Aus. Doch in der Demokratischen Partei formieren sich zunehmend Gegenkräfte, die Trump herausfordern.