Donald Trump lässt die Welt mit seiner Haltung zu einem US-Schlag gegen iranische Atomanlagen im Unklaren. Die Gründe für sein Zögern bewegen sich zwischen strategischem Kalkül und Angst vor einer Eskalation.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Wie Donald Trumps endgültige Entscheidung in Bezug auf einen US-Angriff auf den Iran lauten wird, will er noch immer offenlassen. Und in den USA streiten die politischen Kommentatoren darüber, ob es strategische Ambiguität ist, die Lust eines mutmaßlichen Narzissten an ausgiebigen Machtspielen oder ein schlicht vollkommen verantwortungsloses Verhalten.

Am Donnerstag jedenfalls betonte seine Sprecherin Karoline Leavitt im Weißen Haus vor Reportern: "Der Präsident schreckt nicht davor zurück, die volle Schlagkraft einzusetzen, wenn es notwendig ist." Der Iran und die gesamte Welt sollten wissen, dass das US-Militär die "stärkste und tödlichste Streitmacht auf diesem Planeten" sei. Man verfüge über Fähigkeiten, die kein anderes Land besäße, so Leavitt.

Dann aber schürte sie plötzlich Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung: "Es besteht eine erhebliche Chance auf Verhandlungen mit dem Iran in den nächsten zwei Wochen." Und schließlich ließ Trump über seine Sprecherin verkünden: "Basierend auf der Tatsache, dass es möglicherweise bald, möglicherweise auch nicht, zu Verhandlungen mit dem Iran kommen könnte, werde ich meine Entscheidung, ob wir zuschlagen oder nicht, innerhalb der nächsten zwei Wochen treffen."

Trump bleibt also trotz einer neu gesetzten Frist bei seiner bereits mehrfach geäußerten Taktik nach dem Motto "Ich werde es vielleicht tun. Ich werde es vielleicht bleiben lassen. Keiner weiß, was ich tun werde." Was aber steckt hinter Trumps Zögern?

Folgende Gründe dürften großen Einfluss auf die offensichtlichen Entscheidungsprobleme des US-Präsidenten haben.

1. Strategische Ambiguität

Hinter Trumps Zögern kann eine beabsichtigte Unklarheit stecken. Sein bewusstes Spiel mit Andeutungen will der US-Präsident auf jeden Fall als Abschreckungsstrategie verstanden wissen. Trump verweist einerseits darauf, dass nur die USA über die nötige Schlagkraft verfügen, um den unterirdischen nuklearen Komplex in Fordo zu zerstören. Andererseits lässt er auch weiterhin offen, ob er diese Schlagkraft einsetzen wird. Seine Aussagen erhöhen den Druck auf die iranische Regierung und lassen zugleich Spielraum für Verhandlungen.

Diese Art des Taktierens ist ein beliebtes Mittel von Trump. Er setzt es auch beim Thema Zölle ein, indem er zuerst droht, dann plötzlich Fristen gewährt. Das Ziel: Ein Deal nach seinen Vorstellungen, der sich gut Zuhause verkaufen und ihn als genialen Verhandler dastehen lässt.

2. Widerspruch im MAGA-Lager

Trumps unklare Linie verursacht unter seinen eigenen Anhängern große Unruhe und darum auch bei ihm selbst. Auch wenn der US-Präsident versucht, sich nichts anmerken zu lassen. Erkennbar ist das unter anderem an Wortmeldungen seines Vizepräsidenten JD Vance, der die MAGA-Basis mit beschwörenden Worten auf einen möglichen Militäreinsatz vorbereitet.

Der Grund: Mehrere prominente "America First"-Köpfe sprechen sich eindeutig gegen eine Intervention im Iran aus. Trumps früherer Berater und noch immer einflussreiche Figur in der MAGA-Bewegung, Steve Bannon, warnte eindringlich: "Das können wir nicht noch einmal machen", sagte Bannon vor Reportern bei einer christlichen Veranstaltung in Washington. "Wir werden das Land auseinanderreißen. Wir können keinen zweiten Irak zulassen." Er forderte, Israel müsse seine Offensive selbst vollenden.

Der rechtsextreme, frühere Fox News Moderator Tucker Carlson warf Trump sogar vor, "komplizenhaft am Kriegsakt" beteiligt zu sein. Ähnlich äußerte sich die Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene: Sie lobte öffentlich Tucker Carlson für dessen Anti-Kriegspositionen. Die MAGA-Republikaner hätten "die Nase voll" von Kriegen im Ausland aller Art, schrieb sie auf der Plattform X. US-Soldaten sollten sich auf den Schutz der amerikanischen Grenzen konzentrieren, anstatt in Konflikten in Übersee zu kämpfen und zu sterben, die die USA Billionen Dollar kosteten, so Greene.