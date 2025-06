Der Angriff richte sich gegen die aus seiner Sicht langjährige Bedrohung durch den Iran . Trump bezeichnete das Land als "Schläger des Nahen Ostens" und forderte die iranische Führung auf, nun Frieden zu schließen. Andernfalls, so Trump, seien künftige Angriffe auf viele verbliebene Ziele in dem Land "weit größer und viel einfacher" durchzuführen.

Nach US-Angriff auf Iran: "Wird Frieden geben oder eine Tragödie"

Trump verwies nach dem US-Angriff auf Irans Atomanlagen in seiner Ansprache auf zahlreiche US-amerikanische Opfer durch iranische Angriffe in den vergangenen Jahrzehnten. Aber auch auf viele weitere Opfer im Nahen Osten und in der ganzen Welt. Er nannte insbesondere den iranischen General Kasem Soleimani, den er für viele Tote verantwortlich machte. Die Zeit dieser Bedrohung sei nun vorbei – "das wird nicht weitergehen", erklärte Trump in der Ansprache nach dem Bomber-Angriff auf den Iran.