Aktualisiert am 22.06.2025 - 09:47 Uhr

Aktualisiert am 22.06.2025 - 09:47 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Donald Trump überraschte die Welt. Wieder einmal. "Binnen zwei Wochen" wolle er über einen Angriff auf den Iran entscheiden, sagte Trump. Es schien, als spiele er auf Zeit. Dann kam am späten Samstagabend die Entscheidung zur Attacke. Die US-Luftwaffe bombardierte die iranischen Atomanlagen in Isfahan, Natans und Fordo.

Der Iran reagierte heftig und kündigte "Konsequenzen" an, Israels lobte Trumps "Mut". Doch in der Heimat ist sein Beschluss zum Angriff nicht unumstritten. Selbst Trumps Basis reagierte reserviert.

Die innenpolitischen Reaktionen in den USA im Überblick.

Heftige Kritik von den Demokraten

Der Minderheitsführer der Demokraten im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, hat die US-Luftangriffe auf Atomanlagen im Iran scharf kritisiert. Er warf US-Präsident Donald Trump vor, die USA mit dem Eingreifen in den Konflikt zwischen Israel und dem Iran in Richtung Krieg zu treiben. Trump habe "das Land über seine Absichten in die Irre geführt", erklärte Jeffries.