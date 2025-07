Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Trump steht unter Druck wie nie. Die Epstein-Akten drohen, die ohnehin schwindende Glaubwürdigkeit des US-Präsidenten endgültig zu erschüttern. Statt Transparenz liefert er Ablenkungsmanöver und wirkt damit nur noch verdächtiger.

Donald Trump ist bekanntermaßen ein Meister der Ablenkung. Immer, wenn es eng für ihn wird, schwenkt er die Scheinwerfer auf andere. Mal sind es angebliche Verschwörungen der "Deep State"-Eliten, mal groteske Vorwürfe gegen Barack Obama, den er nun wahlweise als Hochverräter oder Strippenzieher einer jahrelangen "Coup"-Intrige darstellen will.

Aber hinter allen Ablenkungsmanövern des US-Präsidenten verbirgt sich die eine Wahrheit: Nichts belastet Donald Trump derzeit so sehr wie die Akten um den toten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, mit dem er über viele Jahre ein freundschaftliches Verhältnis gepflegt zu haben scheint.

Umfragen im Sturzflug, auch bei den Republikanern

Der Präsident steckt ohnehin seit Wochen in der Defensive. In den Umfragen taumelt er immer weiter nach unten. Egal, ob die Politikfelder Migration, Wirtschaft oder Zölle heißen. Am schlimmsten aber steht es für Trump in der Epstein-Angelegenheit. Auf die Frage, wie er mit den Epstein-Ermittlungsakten umgeht, liegt er fast 42 Punkte im negativen Bereich. Das ist der schlechteste Wert seiner politischen Karriere. Laut einer Reuters-Umfrage fordern 79 Prozent der Amerikaner, darunter auch drei Viertel der Republikaner, die vollständige Veröffentlichung der Akten. Nur vier Prozent wollen, dass alles unter Verschluss bleibt.

Dass Trumps Name in den geheimen Unterlagen mehrfach auftaucht, bestätigte jetzt erneut eine Recherche des in diesem Fall besonders umtriebigen "Wall Street Journal" – eine konservative Zeitung, die zum einflussreichen Murdoch-Imperium gehört und eigentlich traditionell republikanische Perspektiven einnimmt. Justizministerin Pam Bondi soll den Recherchen des "WSJ" zufolge Trump bereits im Frühjahr über einen Namen in den Dokumenten informiert haben. Ob es sich um beiläufige Erwähnungen handelt oder um mehr, ist zwar unklar.

Verdächtige Vertuschungen

Klar ist aber, dass Trump alles daransetzt, diese Information kleinzureden und zugleich zu verhindern, dass weitere Details an die Öffentlichkeit gelangen. Das Motto von Trumps Krisenkommunikation erinnert an den altbekannten Kinderreim: Epstein, Epstein, alles muss versteckt sein. Doch kein Tag vergeht, an dem nicht neue, für Trump ungünstige Details bekannt werden.

Dabei wäre Transparenz im Fall Epstein das Gebot der Stunde. Und zwar ganz ungeachtet der Rolle Donald Trumps. Zu viele Fragen im Fall Epstein blieben bislang tatsächlich unbeantwortet. Nicht nur, um das Vertrauen der vielen Opfer in den Rechtsstaat wiederherzustellen, sondern auch, um den toxischen Verschwörungsmythen den Boden zu entziehen, die seit Jahren gedeihen, gerade innerhalb der Trump-Bewegung. Wer half Epstein bei seinem globalen Missbrauchsnetzwerk? Welche einflussreichen Kreise deckten ihn? Und welche Namen stehen in den 300 Gigabyte Beweismaterialien, von denen bislang kaum etwas veröffentlicht wurde?

Revolte in den eigenen Reihen

Aber statt dabei zu helfen, Antworten zu liefern, gerät Trump immer weiter in einen Abwehrkampf, den er selbst für seine Verhältnisse außergewöhnlich heftig führt. Dabei liefert er nicht nur seinen größten Kritikern bei den Demokraten Munition. Selbst in den eigenen Reihen wächst der Unmut. Obwohl Trump die Angelegenheit eigentlich für beendet erklären will, fordern nun republikanische Kongressabgeordnete, Epsteins verurteilte Komplizin, Ghislaine Maxwell, anzuhören.

Eine parteiübergreifende Mehrheit verlangt die Herausgabe sämtlicher Ermittlungsunterlagen. Im Netz fragen prominente Unterstützer wie Joe Rogan oder Elon Musk, warum Trump die Freigabe blockiert. Sogar Trump-nahe Abgeordnete wie Marjorie Taylor Greene warnen, dass die Basis sich abwenden werde, wenn er die versprochene Transparenz nicht liefert.

Ausgerechnet Trumps früherer Privatanwalt Todd Blanche, den er nun als stellvertretenden Generalstaatsanwalt eingesetzt hat, will sich jetzt ebenfalls mit Ghislaine Maxwell treffen. Das Signal soll nun sein: Wir verheimlichen nichts, sondern stellen uns an die Spitze der Aufklärung. Trump schlägt Haken um Haken und wirkt dabei immer unglaubwürdiger. Auch, weil er zugleich immer neue Ablenkungsmanöver startet.

