Ghislaine Maxwell hat bei einem Verhör durch das US-Justizministerium Angaben zu "100 verschiedenen Personen" gemacht, die in Verbindung mit dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein stehen sollen. Das erklärte ihr Anwalt David Oscar Markus am Freitag vor Journalisten in Tallahassee, Florida .

Maxwell gilt als langjährige Komplizin Epsteins. Die 63-Jährige verbüßt derzeit eine 20-jährige Haftstrafe wegen Menschenhandels und Verschwörung zur sexuellen Ausbeutung Minderjähriger. Sie war im Dezember 2021 in New York verurteilt worden. Epstein wurde vorgeworfen, zahlreiche Mädchen und junge Frauen missbraucht und Prominenten zugeführt zu haben. Der Milliardär wurde 2019 erhängt in seiner Gefängniszelle in New York aufgefunden. Zuletzt veröffentlichten US-Medien Dokumente und Fotos, die auf ein früher enges Verhältnis zwischen Epstein und Trump schließen lassen.