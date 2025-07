Ein Detail allerdings sorgt laut "Süddeutscher Zeitung" für Kritik. Wer teilnehmen will, findet in der App zwei Häkchenfelder. Eines erlaubt der Bank, Werbung zu verschicken – das ist Pflicht. Das zweite Häkchen ist freiwillig, hat es aber in sich: Die DKB bittet um die Einwilligung, Kontobewegungen aus drei Jahren auslesen und auswerten zu dürfen – etwa um personalisierte Werbung zu ermöglichen.