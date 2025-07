Laut dem US-Portal "Axios" vermuten führende Abgeordnete, dass dieses Buch in der Hand der Nachlassverwalter Epsteins ist – und sie sehen darin eine seltene Chance, belastendes Material zur Rolle des US-Präsidenten Donald Trump in dem Fall zu sichern.

Die Demokraten Ro Khanna und Robert Garcia, beide aus Kalifornien , fordern in einem Schreiben an die Anwälte des Epstein-Nachlasses eine vollständige und ungeschwärzte Kopie des Buches. Laut "Wall Street Journal" (WSJ) soll Trump darin mit einem Gedicht und einer Zeichnung vertreten sein – ein Detail, das Trump bestreitet und wofür er das Blatt verklagt hat. Unterdessen berichtete dieselbe Zeitung von weiteren Schreiben für das angebliche Geburtstagsalbum, darunter soll eines den Namen des Ex-Präsidenten Bill Clinton tragen.

Epstein-Vertraute Maxwell soll Buch zusammengestellt haben

"Wir schreiben Ihnen mit großer Besorgnis über mögliche Korruption im öffentlichen Dienst, Machtmissbrauch und Versäumnisse bei der Reaktion der Bundespolizei auf den Fall Epstein", heißt es in ihrem Brief. Der Zeitpunkt ist kein Zufall: Im Herbst will das Gremium Epsteins Vertraute Ghislaine Maxwell befragen – sie soll das Buch zusammengestellt haben. Die Demokraten wollen das Dokument vor der Befragung prüfen.

Demokraten drohen mit Veröffentlichung des Epstein-Buchs

Trump ist in dem Fall Epstein im eigenen Lager unter Druck geraten, weil seine Regierung nicht wie versprochen Licht in den Skandal gebracht hat. Epstein wurde vorgeworfen, zahlreiche Mädchen und junge Frauen missbraucht und Prominenten zugeführt zu haben. Der Milliardär wurde 2019 erhängt in seiner Gefängniszelle in New York aufgefunden.