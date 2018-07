Trumps Twitter-Tiraden

Drohungen an Harley-Davidson – und ein bizarrer Vertipper

04.07.2018, 08:45 Uhr | dpa, rtr, aj

Donald Trump hat seinem Ärger mal wieder auf Twitter Luft gemacht: Zuerst droht er Harley-Davidson mit Konkurrenz. Dann knöpft er sich die Medien vor – und macht einen bizarren Fehler.

US-Präsident Donald Trump lässt mit seiner Kritik an der amerikanischen Traditionsfirma Harley-Davidson nicht locker. Nach der Entscheidung des Motorradbauers, Teile der US-Produktion ins Ausland zu verlagern, will Trump nun offenbar Konkurrenten ins Land holen.



"Meine Regierung arbeitet mit anderen Motorrad-Firmen zusammen, die in die USA ziehen wollen", twitterte er am Dienstag. Das Unternehmen äußerte sich zu der Ansage zunächst nicht.

Now that Harley-Davidson is moving part of its operation out of the U.S., my Administration is working with other Motor Cycle companies who want to move into the U.S. Harley customers are not happy with their move - sales are down 7% in 2017. The U.S. is where the Action is! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2018

Zudem bekräftigte Trump, dass Harley-Kunden mit der Produktionsverlagerung nicht glücklich seien. Er verwies dabei auf die Verkaufszahlen des Herstellers, die 2017 um sieben Prozent gesunken seien. Dass die erst kurzem – als Reaktion auf den Handelsstreit – erfolgte Ankündigung des Kultherstellers, Teile der Produktion ins Ausland zu verlagern, nichts mit dem gesunkenen Absatz im vergangene Jahr zu tun haben kann, scheint den US-Präsidenten nicht zu stören.



Harley-Davidson hatte im Zuge des Handelsstreits zwischen den USA und der EU angekündigt, einen Teil seiner Produktion aus den USA abzuziehen, um zusätzliche Zölle zu umgehen und so eine Preiserhöhung für Kunden in Europa zu vermeiden.

To "pore" or to "pour"?

Auch gegen die Medien holte der US-Präsident am Dienstag wieder aus. Er habe schon mehrere Bestseller geschrieben und sei stolz darauf, dass er so gut schreiben könne, schrieb Trump auf Twitter. Die "Fake News" suchten andauernd nach Fehlern in seinen Tweets. Dabei benutze er Großschreibung bei bestimmten Wörtern nur, um ihnen Ausdruck zu verleihen.

I wrote this response to @realDonaldTrump's tweet this morning: "Oh dear. You pour out a torrent of poor tweets for us to pore over."

Unfortunately, the original tweet it referred to no longer appears, so I've posted it in below. I am certain he would be most appreciative. pic.twitter.com/eVrNYmqEVb — Andrew Catsaras (@AndrewCatsaras) July 4, 2018

Das Absurde an seinem Tweet: Es hatte sich zunächst ein Rechtschreibfehler eingeschlichen. Statt den Worten "to pore over" (etwas sorgfältig lesen), nutzte er "to pour over" (etwas eingießen). Die erste Nachricht löschte Trump umgehend und ersetzte sie durch eine korrigierte.



Ein Vertipper? Twitter-Nutzer ließen es sich nicht nehmen, den US-Präsidenten auf seinen Fehler hinzuweisen. Das amerikanische Online- Lexikon Merriam-Webster zum Beispiel versuchte, den Fehler mit Emojis zu erklären.

'pore over' 🔍"to read or study very carefully"



'pour over' ☕️"to make expensive coffee"



'comb over' 💇‍♂️"to comb hair from the side of the head to cover the bald spot"https://t.co/br20fgpmAb — Merriam-Webster (@MerriamWebster) July 3, 2018

"Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling antwortete mit einem ausgedehnten "hahahahahaha" auf Trumps Twitter-Fehler. "Sagt ihm bitte mal jemand wie man "pour" schreibt", twitterte sie.

Laut amerikanischen Medien wurde der erste Tweet des Präsidenten später korrigiert – allerdings erst zwei Stunden nachdem er publiziert worden war.