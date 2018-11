Rapper Snoop Dogg raucht Joint vor dem Weißen Haus

Der Rap-Star Snoop Dogg ist als Kritiker des US-Präsidenten bekannt – nun hat er eine besonders dreiste Aktion in Washington gebracht. Für Donald Trump hatte er dabei keine netten Worte.

Mit einer Serie von Instagram-Videos provoziert Rapper Snoop Dogg den US-Präsidenten. Die Videos, die der Musiker auf seinem Profil im sozialen Instagram postete, zeigen ihn, wie er den Donald Trump mehrfach beleidigt – und sich auf den Weg zum Weißen Haus macht. Dort angekommen setzt er sich auf eine Parkbank und raucht einen Joint. Nicht ohne erneut auf den US-Präsidenten zu fluchen. Unter anderem berichtete die Webseite "WorldStarHipHop" über die Aktion.

Snoop Dogg went for a quick smoke at the White House 😂🇺🇸 @SnoopDogg pic.twitter.com/7YdFXUKBIt