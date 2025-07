Garnelenzüchter mit größter Anlage in Europa insolvent

Es ist die größte Kreislaufanlage für Garnelenzucht in Europa, doch die Zukunft ist unsicher. Hansegarnelen hat wegen einer Finanzierungslücke Insolvenz angemeldet.

Bei einer Pressekonferenz erläuterten Baur und Insolvenzverwalter Böhme die Hintergründe der Krise. Demnach habe sich das Unternehmen kurz vor der Gewinnzone befunden. "In wenigen Wochen wären wir kostendeckend gewesen", sagte Baur. Nun soll in den nächsten Monaten eine tragfähige Lösung gefunden werden. Gespräche mit möglichen Investoren laufen nach Angaben von Böhme bereits. Der Betrieb in Glückstadt, Grevesmühlen und Gronau werde zunächst weitergeführt, auch die Kunden würden weiter beliefert. Ob alle drei Standorte dauerhaft erhalten bleiben können, hänge von den Ergebnissen der Verhandlungen ab.