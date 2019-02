Nach Oscar-Verleihung

Trump wirft Regisseur Spike Lee Rassismus vor

26.02.2019, 09:57 Uhr

Donald Trump bei einer Rede im Weißen Haus: Der US-Präsident hat Spike Lee in einem Beitrag auf Twitter scharf kritisiert. (Quelle: MediaPunch/Archiv/imago)

Der Regisseur Spike Lee hat sich bei seiner Dankesrede während der Oscar-Verleihung politisch geäußert und damit einen Nerv getroffen. Ganz zum Missfallen von Donald Trump.

US-Regisseur Spike Lee hat mit seiner Dankesrede bei seiner Oscar-Ehrung den Zorn von US-Präsident Donald Trump auf sich gezogen. Trump warf dem afroamerikanischen Filmemacher vor, ihn "rassistisch" attackiert zu haben. Lee hatte bei der Gala in Hollywood einen kaum verhüllten Appell losgelassen, Trump im nächsten Jahr abzuwählen.

Der Regisseur wurde für seine Rassismus-Satire "BlacKkKlansman" für das beste Drehbuch auf Basis einer Buchvorlage ausgezeichnet. In seiner Rede sprach der mit donnerndem Applaus gefeierte 61-Jährige über die Geschichte der Sklaverei in Amerika und appellierte dann an die Wähler, sich bei der Präsidentschaftswahl 2020 "auf die richtige Seite der Geschichte zu stellen".

Charlie Wachtel und Spike Lee nehmen während der Verleihung der 91. Academy Awards ihren Preis entgegen. (Quelle: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa)



Anspielung auf den Präsidenten

Der Filmemacher nannte Trump zwar nicht beim Namen. Er appellierte aber an die US-Bürger, im kommenden Jahr "die moralische Wahl" zwischen Liebe und Hass zu treffen. Dies war eine offenkundige Anspielung auf den Präsidenten, dessen Rhetorik und Amtsführung die politischen und gesellschaftlichen Polarisierungen in den USA vertieft hat.

Trump reagierte empört. Er habe mehr für die schwarze Minderheit getan als "fast jeder andere" US-Präsident vor ihm, twitterte er. Als Beispiele nannte er die Justizreform, die gesunkene Arbeitslosigkeit und die Steuersenkungen.



Lee hat sich in seinem Schaffen über Jahrzehnte hinweg dem Kampf gegen Rassismus verschrieben. Es war nun aber das erste Mal, dass er sich bei den Oscars durchsetzte. Bislang hatte er nur einen Ehren-Oscar – also eine Auszeichnung außerhalb der Konkurrenz – erhalten, dies war vor vier Jahren.