Nach Absturz in Äthiopien

USA fordert Boeing zu Änderungen an 737 MAX auf

11.03.2019, 23:50 Uhr | AFP

Das Unglück in Äthiopien mit 157 Todesopfern war der zweite Absturz einer Boeing 737 Max 8. Daraus ziehen einige Airlines jetzt Konsequenzen. (Quelle: Reuters)

Absturz in Äthiopien: Boeing 737 Max bleiben am Boden

Bei einem Absturz einer Boeing 737 Max 8 sterben 157 Menschen. Während die Suche nach der Ursache begonnen hat, gerät Boeing unter Druck. Die USA fordern den Flugbauer auf, Änderungen an der Passagiermaschine vorzunehmen.

Nach dem Absturz einer Boeing 737 MAX 8 in Äthiopien fordert die US-Luftfahrtbehörde FAA den Flugzeugbauer zu Änderungen an Maschinen dieses Typs auf.



Nötig seien unter anderem Software- und Systemänderungen, erklärte die FAA am Montag. Die Behörde ordnete aber nicht an, dass alle Boeing 737 MAX 8 vorerst am Boden bleiben müssen.

Eine Ethiopian-Airlines-Maschine war am Sonntagmorgen kurz nach dem Start von Addis Abeba Richtung Nairobi abgestürzt. Alle 149 Passagiere und acht Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Der Pilot hatte nach Angaben der Fluggesellschaft Probleme gemeldet und um die Erlaubnis gebeten, kehrt zu machen. Kurze Zeit später zerschellte die Maschine.





Es ist bereits das zweite Unglück innerhalb eines halben Jahres mit dem Flugzeugtyp. Unter anderem China ordnete deswegen an, dass alle Boeing 737 MAX 8 des Landes am Boden bleiben müssen.

Verwendete Quellen: Nachrichtenagentur afp