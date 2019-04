"Skurril und unberechenbar"

Botschafter vergleicht Trump mit dem Sonnenkönig

19.04.2019, 15:59 Uhr | dpa

Dass der französische Botschafter in den USA kein Fan des US-Präsidenten ist, war schon lange bekannt. Nun hat der Diplomat Trump mit Ludwig XIV verglichen – nett war das nicht gemeint.

Der aus dem Amt scheidende französische Botschafter in den USA, Gérard Araud, hat US-Präsident Donald Trump mit dem Sonnenkönig verglichen. "Es ist so, als ob man versucht, den Hof Ludwig XIV. zu analysieren", sagte Araud in einem Exklusiv-Interview des britischen "Guardian" über die Trump-Regierung. "Da gibt es einen alten König, der ein bisschen skurril, unberechenbar und schlecht informiert ist, aber er will derjenige sein, der die Entscheidungen trifft."





Araud ist für seine Trump-Kritik bekannt. Nach dessen Sieg bei der US-Präsidentenwahl im November 2016 hatte er getwittert: "Nach Brexit und dieser Wahl ist alles möglich. Eine Welt stürzt vor unseren Augen ein." Kurz darauf war der Tweet allerdings wieder von dem Account verschwunden. Araud soll am Freitag in Rente gehen.