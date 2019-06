MEINUNGDebatte der US-Demokraten

"Joe Biden hat den Abend ganz klar verloren"

28.06.2019, 08:08 Uhr

20 US-Demokraten kämpften in zwei Fernsehdebatten um die Gunst ihrer Partei. Sie allen wollen US-Präsident werden. t-online.de-Korrespondent Fabian Reinbold kennt Gewinner und Verlierer.



Die Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten haben sich den ersten großen Schlagabtausch geliefert. In zwei Fernsehdebatten diskutierten die 20 Kandidaten am Mittwoch und Donnerstag in Miami über die großen Themen der US-Politik.

Dabei zeichneten sich bereits erste Tendenzen ab, wer von den Demokraten ein ernsthafter Herausforderer von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen 2020 werden könnte.







Mit Spannung wurde besonders der Auftritt des früheren Vizepräsidenten Joe Biden erwartet. In den Umfragen lag Biden bislang vorne. Wie er sich geschlagen hat und wer Gewinner und Verlierer der beiden Debatten war, berichtet t-online.de-Korrespondent Fabian Reinbold im Video oben.