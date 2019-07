Panzer schon in Stellung

Trumps Militärparade – Truppen fahren in Washington auf

04.07.2019, 20:12 Uhr | dpa, AFP, jmt

Die Panzer sind schon in Stellung: Die Pläne von Donald Trump für eine Mega-Party am Nationalfeiertag der USA spalten die Bevölkerung. (Quelle: t-online.de)

In der US-Hauptstadt beginnt in wenigen Stunden die große Militärshow zum Unabhängigkeitstag. Das heftig umstrittene Prestige-Projekt des Präsidenten sorgt schon jetzt für Aufruhr.

In der US-Hauptstadt Washington geht in wenigen Stunden die umstrittene Feier von Präsident Donald Trump zum Unabhängigkeitstag über die Bühne. Der Republikaner will die Veranstaltung nutzen, um das Militär zu ehren. Neben den üblichen Paraden und Feuerwerken sollen moderne Kampfflugzeuge vom Typ F-35 und sogar die Präsidentenmaschine Air Force One über die Hauptstadt Washington fliegen. Vor dem Lincoln Memorial stehen bereits Panzer.



Dort will Trump entgegen der politischen Gepflogenheiten auch eine Rede halten. Eigentlich halten sich US-Präsidenten am 4. Juli traditionell zurück, viele von Trumps Vorgängern verließen sogar die Stadt. Laut "Washington Post" war der letzte Präsident, der an diesem Tag eine Rede hielt, Harry S. Truman – während des Korea-Kriegs vor über 60 Jahren. Kritiker werfen Trump deswegen vor, er instrumentalisiere den Feiertag für Eigenwerbung und Parteipolitik.

Mehrere Politiker der Demokraten monierten, Trump wolle sich mit dem Spektakel auf Kosten der Steuerzahler in Szene setzen. Senator Chuck Schumer bezeichnete die Feierlichkeiten auf Twitter als "verzweifelten Schrei nach Aufmerksamkeit". Hillary Clinton erklärte, ein Präsident der Vereinigten Staaten sollte es nicht nötig haben, seinen Patriotismus auf diese Weise zu demonstrieren.







Trump zeigte sich davon unbeirrt und pries das Spektakel schon im Vorfeld in den höchsten Tönen. Die Kosten seien sehr gering im Vergleich zu dem, was es wert sei, schrieb er nun auf Twitter. Bereits im Februar hatte er angekündigt, die Feier werde "eine der größten Zusammenkünfte in der Geschichte Washingtons" werden – inklusive "einer Ansprache Ihres Lieblingspräsidenten, mir". Die Gesamtkosten sind bislang nicht bekannt.