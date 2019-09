"Große Nacht für die Partei"

Trump-Kandidaten gewinnen bei Nachwahlen in North Carolina

11.09.2019, 10:12 Uhr | dpa

Die Abstimmung galt als Stimmungstest für die US-Präsidentschaftswahlen 2020. Und Donald Trump kann sich als Sieger fühlen. Bei den Nachwahlen in North Carolina waren die Kandidaten der Republikaner erfolgreich.

Bei einer Nachwahl für zwei Sitze im US-Repräsentantenhaus im Bundesstaat North Carolina haben sich die Republikaner gegen die Demokraten durchgesetzt. Im neunten Wahlbezirk gewann der Republikaner Dan Bishop knapp gegen den Demokraten Dan McCready, wie US-Medien am späten Dienstagabend nach Auszählung fast aller Stimmen berichteten. Im dritten Wahlbezirk schlug der Republikaner Greg Murphy seinen demokratischen Herausforderer Allen Thomas mit großem Vorsprung.

Die Wahl war als Stimmungstest für Donald Trump gewertet worden, der bei der Präsidentenwahl 2020 für eine zweite Amtszeit antreten will. Der US-Präsident und sein Vize Mike Pence hatten sich am Montag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Bishops Bezirk für den Kandidaten eingesetzt. Trump feierte den Erfolg auf Twitter: "Große Nacht für die Republikanische Partei", schrieb er.







Die Nachwahl im neunten Wahlbezirk war nach Manipulationsvorwürfen gegen das Lager des republikanischen Kandidaten bei dem Briefwahlverfahren notwendig geworden. Im dritten Wahlbezirk wurde nach dem Tod eines republikanischen Abgeordneten neu gewählt.