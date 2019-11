Das Feld der US-demokratischen Bewerber für die Präsidentschaft wird kleiner. Der ehemalige texanische Kongressabgeordnete Beto O'Rourke beendet seine Kampagne.

Er startete als ein großer Hoffnungsträger ins Bewerberfeld der US-Demokraten um die Präsidentschaft, doch dann begann seine Kampagne zu stagnieren: Beto O'Rourke beendet seine Bemühungen, Kandidat der US-Demokraten für das Präsidentenamt zu werden. Das verkündete der 47-Jährige am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Our campaign has always been about seeing clearly, speaking honestly, and acting decisively.



In that spirit: I am announcing that my service to the country will not be as a candidate or as the nominee. https://t.co/8jrBPGuX4t