Nordkorea beleidigt Biden – Trump verteidigt ihn halbherzig

Nordkoreanische Staatsmedien haben US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden als "tollwütigen Hund" beschimpft. Amtsinhaber Trump hat seinen Rivalen in Schutz genommen – zumindest auf den ersten Blick.

US-Präsident Donald Trump hat seinen politischen Rivalen Joe Biden halbherzig gegen heftige Beschimpfungen aus Nordkorea verteidigt. An Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un gerichtet schrieb Trump am Sonntag auf Twitter: "Joe Biden mag schläfrig und sehr langsam sein, aber er ist kein ,tollwütiger Hund'. Er ist tatsächlich etwas besser als das."

Mr. Chairman, Joe Biden may be Sleepy and Very Slow, but he is not a “rabid dog.” He is actually somewhat better than that, but I am the only one who can get you where you have to be. You should act quickly, get the deal done. See you soon! https://t.co/kO2k14lTf7