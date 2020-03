Mann stört Sanders-Veranstaltung mit Nazi-Flagge

Bernie Sanders kämpft um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Arizona hat ein Mann für Empörung gesorgt. Er zeigte eine NS-Flagge, als Sanders die Bühne betrat.

Mit einem antisemitischen Auftritt bei einer Wahlkampfveranstaltung des jüdischen US-Präsidentschaftsbewerbers Bernie Sanders in Arizona hat ein Mann in den USA für Empörung gesorgt. Kurz nachdem der unabhängige Senator aus Vermont, der sich um die demokratische Präsidentschaftskandidatur bewirbt, am Donnerstagabend die Bühne betrat, schwenkte der Mann im Publikum eine NS-Flagge. Sicherheitsmänner warfen den Mann aus dem Saal.

Last night someone unfurled a Nazi flag behind Bernie Sanders – a Jewish man whose family was murdered in the Holocaust. This is the hate Trump has emboldened in the US – and a stark reminder of the time we live in. Shout down antisemitism & racism always #safetythroughsolidarity pic.twitter.com/NJSZhF5lbn