"Wen interessiert's?"

Trump reagiert auf die vernichtende Kritik seiner Schwester

23.08.2020, 15:01 Uhr | AFP, pdi

Ein heimlich aufgezeichnetes Gespräch wird für Donald Trump zur Peinlichkeit. Seine Schwester nannte ihn "verlogen" und "grausam". Das Weiße Haus veröffentlichte nun eine erste Reaktion des US-Präsidenten.

Die Schwester von US-Präsident Donald Trump, Maryanne Trump Barry, ist in einem Privatgespräch hart mit ihrem berühmten Bruder ins Gericht gegangen. Trump sei ein Lügner und habe keine Prinzipien, sagt Trump Barry in einem heimlich aufgezeichneten Gespräch mit ihrer Nichte Mary Trump, welches die "Washington Post" am Samstag (Ortszeit) veröffentlichte. Unter anderem klagt Trump Barry über die "gottverdammten Tweets und Lügen" ihres Bruders.

Maryanne Trump Barry sitzt im Jahr 2006 in einem Gericht: Im Gegensatz zu ihrem berühmten Bruder meidet Trumps Schwester die große öffentliche Bühne. (Quelle: imago images)



Als Reaktion auf die Veröffentlichung der Äußerungen seiner Schwester veröffentlichte das Weiße Haus eine Erklärung von Trump: "Jeden Tag ist es etwas anderes, wen interessiert's." Er werde weiterhin hart für das amerikanische Volk arbeiten, erklärte Trump. Nicht alle seien damit einverstanden, aber die Ergebnisse seien offensichtlich. "Unser Land wird bald stärker sein als je zuvor", kündigte der Präsident an.

Trump Barry wirft dem US-Präsidenten in den Aufnahmen vor, durch seine restriktive Einwanderungspolitik Kinder von ihren Eltern zu trennen und sie in Auffanglager an der US-Südgrenze zu schicken. "Er will nur seine Basis ansprechen. Er hat keine Prinzipien. Keine", sagt sie.

Trump Barry attestiert dem US-Präsidenten zudem "Verlogenheit". Auch sagt sie: "Donald ist grausam".

Gespräch mit Trumps Tante

Öffentlich wurden die Aufzeichnungen nur wenige Wochen nach Erscheinen eines Enthüllungsbuchs von Mary Trump über ihren Onkel. Die studierte Psychologin beschreibt den US-Präsidenten darin als verlogenen und kaltherzigen Narzissten. Trumps kürzlich verstorbener Bruder Robert hatte erfolglos versucht, die Veröffentlichung des Buches zu stoppen. Am Erscheinungstag verkaufte sich das 240-Seiten-Buch bereits 950.000 Mal.

In dem Audio-Mitschnitt spricht Mary Trump mit ihrer Tante auch über Donald Trumps Bewerbungstests an der University of Pennsylvania. Trump sei an der Hochschule nur angenommen worden, weil jemand anderes die Prüfungen für ihn abgelegt habe, sagt Trump Barry. Sie erinnere sich sogar an den Namen des Mannes.