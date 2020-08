In Vancouver

Nach nur drei Jahren: Trump-Hotel bankrott

30.08.2020, 10:46 Uhr | t-online.de, dpa

Das Trump-Hotel in Vancouver: Das Logo wird bald abgenommen, denn das Hotel ist pleite. (Quelle: imagebroker/imago images)

Bevor er US-Präsident wurde, war Donald Trump ein Unternehmer, dem unter anderem eine Hotelkette gehörte. Seine Söhne führen seither den Konzern, der nun ein Hotel schließen musste.

Nur rund drei Jahre nach der Eröffnung hat ein Hotel der Donald Trump-Organisation im kanadischen Vancouver wieder geschlossen. Die Betreiber hätten Bankrott angemeldet, berichteten kanadische Medien am Samstag. Das Trump International Hotel hatte Anfang 2017 mit Hilfe eines malaysischen Investors in dem 188 Meter hohen Bau mit gläserner Fassade und geschwungenem Design in der westkanadischen Metropole aufgemacht.

An der Eröffnung hatte unter anderem Trumps jüngste Tochter Tiffany teilgenommen. Dutzende Menschen hatten damals aber auch mit Plakaten vor dem Gebäude gegen die Politik des US-Präsidenten demonstriert. Der hatte die Geschäftsführung des Trump-Konzerns nach der Wahl zum Präsidenten an seine Söhne Eric und Donald Jr. übergeben.