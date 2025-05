Am Tag nach seiner Wahl zum Bundeskanzler hat Friedrich Merz (CDU) zu seiner erste Auslandsreise angetreten. An Bord des Regierungsfliegers reiste der Kanzler nach Frankreich , anschließend ging es nach Polen .

In Paris sprach Merz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron unter anderem darüber, wie Europa nach dem radikalen außenpolitischen Kurswechsel der USA unter Präsident Donald Trump selbstständiger werden kann. Die Beziehungen zu beiden Ländern hatten unter Merz' Vorgänger Olaf Scholz (SPD) gelitten. Polens Regierungschef Donald Tusk vermisste bei Scholz mehr Engagement in der Ukraine-Politik, Frankreichs Präsident Macron fühlte sich bei Initiativen wie Scholz' Vorstoß für den Aufbau einer gemeinsamen europäischen Luftverteidigung übergangen. Auch in anderen Feldern vermisste Paris Abstimmung in der EU-Politik.