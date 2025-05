Nach ihrer Ausladung von der Auslandsreise des hessischen Europa-Ministers Manfred Pentz nach Serbien und Kroatien haben zwei Landtagsabgeordnete der AfD offenbar eigenständig eine Reise dorthin Reise angetreten – und zwar auf eigene Kosten. Wie die AfD am Dienstagmorgen mitteilte, nahmen Anna Nguyen und Christian Rohde am Flug selben Flug teil.

AfD organisiert kurzfristig eigenes Programm

Die AfD ließ verlauten, sie habe daraufhin in kurzer Zeit ein eigenes Reiseprogramm aufgestellt. Die Abgeordneten Nguyen und Rohde wollten in Serbien und Kroatien Gespräche mit politischen Repräsentanten führen und an mehreren Medienterminen teilnehmen. Sie buchten sich kurzerhand aus eigener Kasse auf den gleichen Flug. Am Programm des Ministers durften sie dennoch nicht teilnehmen.