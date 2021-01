Erster US-Präsident seit 150 Jahren

Trump will nicht an Bidens Amtseinführung teilnehmen

08.01.2021, 17:21 Uhr | AFP, cck, dpa

Donald Trump: Der abgewählte US-Präsident will nicht an der Amtseinführung von Joe Biden teilnehmen. (Quelle: Zuma Wire/imago images)

Der amtierende US-Präsident hat seinem Nachfolger zwar eine friedliche Machtübergabe zugesagt. Zur "Inauguration", bei der Joe Biden den Amtseid ablegt, will Donald Trump aber nicht erscheinen.

Der amtierende US-Präsident Donald Trump will nicht an der feierlichen Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden am 20. Januar teilnehmen. Das erklärte Trump am Freitag über Twitter.

Trump bricht mit einer Tradition, denn normalerweise nimmt der scheidende Amtsinhaber an den Feierlichkeiten für seinen Nachfolger teil. Das letzte Mal passierte das 1869. Damals verweigerte der Präsident Andrew Johnson seinem Nachfolger Ulysees S. Grant diese Ehre, wie CNN berichtet.

Trump steht seit den Randalen im Kapitol massiv unter Druck

Nach der Wahl Anfang November hatte Trump sich wochenlang geweigert, seine Niederlage einzugestehen. Er behauptet, er sei durch massiven Wahlbetrug um den Sieg gebracht worden. Weder er noch seine Anwälte legten aber stichhaltige Beweise dafür vor.



Noch bis zur offiziellen Zertifizierung der Wahlergebnisse am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) im Kongress hielt Trump an der Darstellung fest, der Wahlausgang könne umgestürzt werden. Seit der Erstürmung des Kapitols in Washington durch militante Trump-Anhänger am Mittwoch steht der abgewählte Amtsinhaber massiv unter Druck.

Am Donnerstagabend sagte Trump seinem Nachfolger in einer Videobotschaft einen friedlichen Machtwechsel zu. "Eine neue Regierung wird am 20. Januar vereidigt werden", sagte Trump in einer Videobotschaft von Donnerstagabend. "Ich konzentriere mich nun darauf, eine reibungslose, geordnete und nahtlose Machtübergabe zu gewährleisten." Der scheidende US-Präsident hatte die sonst übliche Kooperation bei der Übergabe der Regierungsgeschäfte lange blockiert.