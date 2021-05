Straße von Hormus

US-Marine gibt Warnschüsse gegen iranische Boote ab

11.05.2021, 01:08 Uhr | AFP

Persischer Golf: In diesem von der US-Marine zur Verfügung gestellt Bild, fährt ein Schnellboot der iranischen Islamischen Revolutionsgarden Navy (IRGCN) nah an einem US-Schiff vorbei. (Quelle: U.S. Navy via AP/dpa/Archivbild)