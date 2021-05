Ex-US-Präsident unter Druck

Neue strafrechtliche Ermittlungen gegen die Trump Organization

19.05.2021, 05:00 Uhr | aj, t-online

Donald Trump (Archivbild): Es wurden strafrechtliche Ermittlungen gegen den Ex-US-Präsidenten eingeleitet. (Quelle: imago images/ The Right View)

Die US-Justiz hat Millionen Seiten von Steuerunterlagen des ehemaligen US-Präsidenten untersucht. Bei den Ermittlungen gehe es um mögliche 'kriminelle" Aktivitäten der Immobilienfirma von Donald Trump.

Die New Yorker Staatsanwaltschaft hat strafrechtliche Ermittlungen gegen die Immobilienfirma des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump eingeleitet. Die Trump Organization – das von Trump geführte Unternehmen – sei bereits von den Ermittlungen in Kenntnis gesetzt worden, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit.

In Gerichtsakten, aus denen die Nachrichtenagentur Reuters zitierte, lautete es, es werde ermittelt, ob "möglicherweise umfangreiches und langwieriges kriminelles Verhalten" in der Organisation stattgefunden habe.

Verdacht auf Steuerbetrug und Fälschung von Unterlagen

Die beteiligten Staatsanwälte ermitteln den Berichten zufolge, ob der Präsident und sein Unternehmen an Bankbetrug, Versicherungsbetrug, Steuerbetrug und Fälschung von Geschäftsunterlagen beteiligt waren.

Die Bezirksstaatsanwaltschaft von Manhattan hatte zuvor monatelang die Finanzflüsse von Trumps Immobilienunternehmen in New York untersucht. Manhattans Staatsanwalt Cyrus Vance ermittelt schon seit Jahren in einer Strafsache gegen Trump, die mit den Schweigegeld-Zahlungen an die Porno-Darstellerin Stormy Daniels ihren Anfang genommen hatte.

Gleichzeitig ermittelt die Generalstaatsanwältin des Bundesstaats New York, Letitia James, die Trumps langjährigen Finanzchef Allen Weisselberg und einen seiner Söhne vorgeladen hat. Auch in diesem Fall geht es um möglichen Steuerbetrug im Zusammenhang mit Hotels.

Die Trump Organization hat sich bisher nicht zu den neuen Ermittlungen geäußert.

Verwendete Quellen: Bericht der Nachrichtenagentur Reuters (englisch)