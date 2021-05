Ex-US-Präsident unter Druck

Neue strafrechtliche Ermittlungen gegen die Trump Organization

19.05.2021, 08:37 Uhr | aj, t-online

Donald Trump (Archivbild): Es wurden strafrechtliche Ermittlungen gegen den Ex-US-Präsidenten eingeleitet. (Quelle: imago images/ The Right View)

Die US-Justiz hat Millionen Seiten Steuerunterlagen des ehemaligen US-Präsidenten untersucht. Bei den Ermittlungen gehe es um mögliche 'kriminelle" Aktivitäten der Immobilienfirma von Donald Trump.

Die New Yorker Staatsanwaltschaft hat strafrechtliche Ermittlungen gegen die Immobilienfirma des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump eingeleitet. Die Trump Organization – das von Trump geführte Unternehmen – sei bereits von den Ermittlungen in Kenntnis gesetzt worden, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit.

In Gerichtsakten, aus denen die Nachrichtenagentur Reuters zitierte, lautete es, es werde ermittelt, ob "möglicherweise umfangreiches und langwieriges kriminelles Verhalten" in der Organisation stattgefunden habe.

Verdacht auf Steuerbetrug und Fälschung von Unterlagen

Die beteiligten Staatsanwälte ermitteln den Berichten zufolge, ob der Präsident und sein Unternehmen an Bankbetrug, Versicherungsbetrug, Steuerbetrug und Fälschung von Geschäftsunterlagen beteiligt waren.

Die Generalstaatsanwältin des Bundesstaats New York, Letitia James, die Trumps langjährigen Finanzchef Allen Weisselberg und einen seiner Söhne vorgeladen hat, ermittelt in dem Fall. Gleichzeitig untersucht auch die Bezirksstaatsanwaltschaft von Manhattan schon monatelang die Finanzflüsse von Trumps Immobilienunternehmen in New York.



Der Staatsanwalt hatte eineinhalb Jahre darum gekämpft, von der Buchhalterfirma Mazars die Steuerunterlagen von Trump und dessen Firmen über einen Zeitraum von acht Jahren zu bekommen. Der Ex-Präsident wehrte sich juristisch mit allen Mitteln dagegen, musste sich aber nach einem Entscheid des US Supreme Court geschlagen geben. Die Trump Organization hat sich bisher nicht zu der neuen strafrechtlichen Verfolgung geäußert.

Zahlte Trump Schweigegeld an Stormy Daniels?

Die Ermittlungen begannen, nachdem Trumps ehemaliger Anwalt Michael Cohen 2019 vor dem US-Kongress aussagte, dass Trump den Wert seines Eigentums aufblähe, um sich günstige Kredite zu sichern, andererseits den Wert jedoch niedriger ansetze, um weniger Steuern zu zahlen. Bei den Ermittlungen der Bezirksstaatsanwaltschaft soll es auch um angebliche Schweigegeldzahlungen gehen, die Cohen dem Pornostar Stormy Daniels und dem ehemaligen Playmate Karen McDougal gezahlt haben soll. Beide Frauen geben an, Affären mit Trump gehabt zu haben. Er dementiert.

Die Entwicklung erhöht den Berichten zufolge den juristischen Druck auf Trump. Einen Kommentar dazu lehnte ein Anwalt der Trump Organization auf Anfrage des Senders CNN ab. Trump selbst hatte in der Vergangenheit die Untersuchungen in New York als politisch motiviert bezeichnet.