Putin soll "Geheimwaffe" mit zu Trump-Treffen gebracht haben

01.10.2021, 13:59 Uhr | mbo, t-online

Die Ex-Pressesprecherin von Donald Trump hat ein Enthüllungsbuch über den ehemaligen US-Präsidenten geschrieben. Darin berichtet sie von einer angeblichen geplanten Manipulation von Trump durch Putin.

In ihrem Enthüllungsbuch "I'll Take Your Questions Now – What I Saw at the Trump White House" schreibt Stephanie Grisham, einstige Pressesprecherin von Ex-US-Präsident Donald Trump, über ein Treffen des Republikaners mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Zu diesem habe Letzterer eine attraktive Frau mitgebracht, um Trump abzulenken, so Grisham. Ereignet habe sich das Treffen 2019 beim G20-Gipfel in Osaka, Japan.

"Ausgewählt, um Trump abzulenken"

Grisham schreibt, dass sich die ehemalige US-amerikanische Sicherheitsbeamtin Fiona Hill, die als Trumps Beraterin in Russlandangelegenheiten fungierte, zu Beginn des Treffens zu ihr rübergebeugt und gefragt habe, "ob mir Putins Übersetzerin aufgefallen sei, eine sehr attraktive brünette Frau mit langen Haaren, einem hübschen Gesicht und einer tollen Figur". Weiterhin schreibt Grisham: "Sie fuhr fort, mir zu sagen, dass sie den Verdacht habe, dass diese Frau von Putin speziell ausgewählt worden sei, um unseren Präsidenten abzulenken."

Laut der "New York Post" handelte es sich bei dieser Frau um die heute 36-jährige Daria Boyarskaya. Auf Instagram gibt die Übersetzerin Einblicke und teilt dort auch professionell aufgenommene Fotos von sich oder Tanzvideos.

Daria Boyarskaya hat an der St. Petersburg School of Conference Interpreting and Translation eine Ausbildung zur Übersetzerin gemacht. Sie tanzt zudem Salsa und Bachata.

Dimitri Peskow, Sprecher von Putin, dementierte die Behauptung, der Kremlchef hätte Boyarskaya als eine Art "Geheimwaffe" mit zu dem Treffen gebracht. "Die Dolmetscher werden vom Außenministerium auf Anfrage der Präsidialverwaltung zur Verfügung gestellt. Putin selbst ist an diesem Prozess nicht beteiligt", sagte Peskow laut der Seite "East2West", auf die sich die "New York Post" bezieht. Demnach habe Boyarskaya Putin unter anderem auch schon 2016 bei einem Treffen mit Barack Obama begleitet.