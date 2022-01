Wegen sexueller Belästigung

Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen Cuomo ein

04.01.2022, 19:52 Uhr | dpa

Die New Yorker Staatsanwaltschaft will eine strafrechtliche Beschuldigung gegen Andrew Cuomo fallen lassen. Der Ex-Gouverneur trat zurück, weil ihm mehrere Frauen sexuelle Belästigung vorwarfen.

Die Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung gegen den früheren Gouverneur des Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, eingestellt. Nach gründlicher Prüfung habe sich gezeigt, dass die hohen Anforderungen an einen Strafprozess nicht erfüllt werden könnten, teilte die Behörde in Albany, der Hauptstadt des Bundesstaats, am Dienstag mit. Dabei ging es um Vorwürfe, dass der 64-Jährige in seiner Zeit als Gouverneur in seinem Amtssitz eine Mitarbeiterin unangemessen berührt haben soll.

Cuomo war im August nach ähnlich lautenden Vorwürfen mehrerer Frauen zurückgetreten. Er war zehn Jahre lang Gouverneur von New York. "Wie die meisten New Yorker bin ich von Anschuldigungen wie in diesem Fall tief verstört", erklärte der Staatsanwalt der Bezirksbehörde, David Soares. "Ein solches Verhalten hat in einer Regierung und an keinem Arbeitsplatz etwas zu suchen." Auch andere regionale Staatsanwaltschaften haben ihre Ermittlungen bereits beendet.

"Klima der Angst"

Im vergangenen Jahr war eine Untersuchung von New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James zu dem Ergebnis gekommen, dass Cuomo mehrere Mitarbeiterinnen der Behörden des Bundesstaats sexuell belästigt hatte. Unter anderem habe es ungewollte Berührungen, Küsse, Umarmungen und unangebrachte Kommentare gegeben.



Außerdem habe der Gouverneur eine für Frauen "feindliche Arbeitsatmosphäre" und ein "Klima der Angst" geschaffen, hieß es in dem Untersuchungsbericht.